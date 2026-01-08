Grande fête des familles Aire-sur-l’Adour

Grande fête des familles

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

GRANDE FÊTE DES FAMILLES ! À L’OCCASION DES NUITS DE LA LECTURE

Choisissez votre tenue (pyjama et/ou paillettes) et venez profiter d’une soirée festive dans votre médiathèque !

Lectures projetées et en théâtre d’ombre, jeux, films, atelier masques, maquillage et petite boom !

Repas auberge espagnole (verres, assiettes et serviettes mis à disposition) .

Médiathèque Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

