Une journée dédiée à la transmission des savoir faire de chacun·e !

Ateliers participatifs et animations autour de quatre pôles quotidien, nature, artistique et numérique.

Venez découvrir la mosaïque, la conception 3D, comment entretenir vos outils de jardins, des recettes du monde, la gravure, utiliser canva, la fabrication de bijoux maison… et bien d’autres encore !

Entrée libre. Restauration et buvette, spectacle à 17h30 (Norma et Caïssa du Fatrasse Théâtre).

Un évènement porté par Rue de la Casse, le Pôle Coopératif et Meuse Nature Environnement.Tout public

Le Cabagnol 5 bis Rue de Leurande

Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 9 84 23 59 31

English :

A day dedicated to passing on everyone’s know-how!

Participative workshops and activities around four themes: everyday life, nature, art and digital.

Come and discover mosaics, 3D design, how to maintain your garden tools, recipes from around the world, engraving, using Canva, making homemade jewelry… and much more!

Free admission. Catering and refreshments, show at 5.30pm (Norma et Caïssa du Fatrasse Théâtre).

An event supported by Rue de la Casse, Pôle Coopératif and Meuse Nature Environnement.

German :

Ein Tag, der der Weitergabe des Know-hows jeder/jedes Einzelnen gewidmet ist!

Mitmach-Workshops und Animationen rund um vier Schwerpunkte: Alltag, Natur, Kunst und Digitales.

Entdecken Sie Mosaik, 3D-Design, wie Sie Ihre Gartengeräte pflegen, Rezepte aus aller Welt, Gravur, Canva, die Herstellung von selbstgemachtem Schmuck und vieles mehr!

Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken, Aufführung um 17:30 Uhr (Norma und Caïssa vom Fatrasse Théâtre).

Eine Veranstaltung, die von Rue de la Casse, dem Pôle Coopératif und Meuse Nature Environnement getragen wird.

Italiano :

Una giornata dedicata alla trasmissione del know-how di tutti!

Laboratori partecipativi ed eventi incentrati su quattro temi: vita quotidiana, natura, arte e tecnologia digitale.

Venite a scoprire il mosaico, il design 3D, la cura degli attrezzi da giardino, le ricette dal mondo, l’incisione, l’uso di Canva, la creazione di gioielli fatti in casa… e molto altro ancora!

Ingresso libero. Catering e rinfresco, spettacolo alle 17.30 (Norma et Caïssa du Fatrasse Théâtre).

Evento organizzato da Rue de la Casse, Pôle Coopératif e Meuse Nature Environnement.

Espanol :

Una jornada dedicada a transmitir los conocimientos de todos

Talleres participativos y actos centrados en cuatro temas: la vida cotidiana, la naturaleza, el arte y la tecnología digital.

Descubra los mosaicos, el diseño en 3D, el cuidado de las herramientas de jardinería, las recetas del mundo, el grabado, el uso de Canva, la fabricación de joyas artesanales… ¡y mucho más!

Entrada gratuita. Catering y refrescos, espectáculo a las 17.30 h (Norma et Caïssa du Fatrasse Théâtre).

Evento organizado por Rue de la Casse, Pôle Coopératif y Meuse Nature Environnement.

