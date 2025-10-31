Grande fête d’Halloween Salle de la Fontaine Assérac

Grande fête d’Halloween Salle de la Fontaine Assérac vendredi 31 octobre 2025.

Grande fête d’Halloween

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez profiter d’une après-midi sur la thématique d’Halloween !

Au programme

– Atelier de confection de citrouilles

– Concours de la plus diabolique citrouille

– Maquillages terrifiants

– Petits jeux pour tous

Pour votre atelier confection de citrouille , il vous faudra réserver à l’avance, et nous vous fournirons les citrouilles. Nous vous demanderons en revanche d’amener vos ustensiles pour créer la plus affreuse des citrouilles qui sera jugée par notre jury.

Inscription jusqu’au 27 octobre.

Buvette et crêpes sur place

Inscription 06 58 08 80 45 ou cdf.asserac@gmail.com .

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 64 96 26 raoul.morin@orange.fr

