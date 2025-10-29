Grande fête d’Halloween Salle des fetes (ancien temple) Bougon
Grande fête d’Halloween Salle des fetes (ancien temple) Bougon mercredi 29 octobre 2025.
Grande fête d’Halloween
Salle des fetes (ancien temple) 10 Route de Javarzay Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
L’APE Bougon Salles Soudan vous invite à une fête d’Halloween conviviale le mercredi 29 octobre 2025, de 15h à 19h, à la salle des fêtes de Bougon (ancien temple). Une après-midi festive et pleine de surprises vous attend, avec des activités pour tous les âges maquillage, chasse aux bonbons gouter et activités créatuves seront au rendez-vous. Venez nombreux partager un moment entre amis et en famille ! .
Salle des fetes (ancien temple) 10 Route de Javarzay Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 04 41 13
English : Grande fête d’Halloween
German : Grande fête d’Halloween
Italiano :
Espanol : Grande fête d’Halloween
L’événement Grande fête d’Halloween Bougon a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Haut Val De Sèvre