Grande fête d’Halloween Salle des fetes (ancien temple) Bougon

Grande fête d’Halloween Salle des fetes (ancien temple) Bougon mercredi 29 octobre 2025.

Grande fête d’Halloween

Salle des fetes (ancien temple) 10 Route de Javarzay Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

L’APE Bougon Salles Soudan vous invite à une fête d’Halloween conviviale le mercredi 29 octobre 2025, de 15h à 19h, à la salle des fêtes de Bougon (ancien temple). Une après-midi festive et pleine de surprises vous attend, avec des activités pour tous les âges maquillage, chasse aux bonbons gouter et activités créatuves seront au rendez-vous. Venez nombreux partager un moment entre amis et en famille ! .

Salle des fetes (ancien temple) 10 Route de Javarzay Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 04 41 13

English : Grande fête d’Halloween

German : Grande fête d’Halloween

Italiano :

Espanol : Grande fête d’Halloween

L’événement Grande fête d’Halloween Bougon a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Haut Val De Sèvre