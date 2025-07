Grande fête du 14 Juillet Tulle

Grande fête du 14 Juillet Tulle lundi 14 juillet 2025.

Grande fête du 14 Juillet

Place Martial Brigouleix Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

À partir de 9 h 30 place Martial-Bigouleix :

Cérémonie et défilé motorisé des véhicules du SDIS.

La circulation sera déviée pendant la cérémonie.

À partir de 19 h place Martial-Brigouleix :

Marché festif (food trucks), buvette et structures gonflables pour les enfants (2€ / 10 minutes)

21h concert du groupe No-Fuel

23h grand feu d’artifice sonorisé

Soirée DJ jusqu’à 2 heures du matin

Cette soirée est organisée par l’association Vivre en Pays de Tulle et la Ville de Tulle. .

Place Martial Brigouleix Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

English :

German : Grande fête du 14 Juillet

Italiano :

Espanol :

L’événement Grande fête du 14 Juillet Tulle a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze