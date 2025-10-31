Grande fête du Foie Gras Musée du Foie Gras Frespech

Grande fête du Foie Gras Musée du Foie Gras Frespech vendredi 31 octobre 2025.

Grande fête du Foie Gras

Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech Lot-et-Garonne

La ferme de Souleilles ouvre ses portes à l’occasion de sa Grande Fête du Foie Gras !

3 journées festives autour du Foie gras, du vin et de la gastronomie !

Au programme

A partir de 10h visite libre et gratuite du musée du Foie Gras.

Démonstrations de cuisine découpe du canard et cuisine du Foie Gras poêlé.

12h30 apéro offert, puis pique-nique avec les produits des producteurs.

A partir de 14h visite guidée de la ferme et du musée, œufs brouillés à la truffe, fabrication de la tourtière.

Pour les enfants baptêmes de tracteur et de poney, quilles landaises. .

Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24 contact@souleilles-foiegras.com

English : Grande fête du Foie Gras

The farm of Souleilles opens its doors on the occasion of its Great Festival of Foie Gras ! 3 festive days around Foie gras, wine and gastronomy!

German : Grande fête du Foie Gras

Der Bauernhof von Souleilles öffnet seine Tore für das Große Fest der Leberpastete !

Auf dem Programm stehen:

– kOSTENLOSER Besuch des Leberpastetenmuseums.

– bauernmarkt für Feinschmecker

– kochvorführungen

– kOSTENLOSER Aperitif, anschließend Picknick mit den Produkten der Erzeuger.

– verschiedene Animationen

Italiano :

La fattoria di Souleilles apre le sue porte per la Grande Fête du Foie Gras !

In programma

– visita gratuita al Museo del Foie Gras.

– mercato agricolo gourmet

– dimostrazioni di cucina

– aperitivo GRATUITO, seguito da un picnic con i prodotti dei produttori.

– eventi vari

Espanol : Grande fête du Foie Gras

La granja de Souleilles abre sus puertas a la Gran Fiesta del Foie Gras

En el programa

– visita GRATUITA al Museo del Foie Gras.

– mercado gastronómico

– demostraciones culinarias

– aperitivo GRATUITO, seguido de un picnic con productos de los productores.

– eventos varios

