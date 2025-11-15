Grande fête du surf à Longchamp Plage de Longchamp Saint-Lunaire

Grande fête du surf à Longchamp

Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Organisée par le Bernik Surf Club en collaboration avec le Comité d’Ille-et-Vilaine de Surf.

Cet événement incontournable du calendrier breton rassemblera près d’une centaine de surfeurs venus de toute la Bretagne, de 7 à 60 ans, répartis par catégories d’âge.

Ouverte à tous, licenciés ou non, cette rencontre est avant tout une grande fête du surf, placée sous le signe du partage, de la convivialité et du spectacle.

– Participants

Supports cette année Surf shortboard, Surf longboard et Surf foil

4 catégories d’âge par sexe: -12 ans 12-14 ans/ 14-16 ans/ +16 ans

L’inscription est de 15 euros pour un support. 5 euros supplémentaires pour un second support. 1 Panier repas pour tous les compétiteurs.

Inscription via Helloasso.

– Public

Chaque année, cette compétition attire un large public sur la plage de Longchamp familles, passionnés, curieux, et de nombreux partenaires locaux qui soutiennent cette manifestation devenue un rendez-vous phare.

Entrée libre et gratuite.

Restauration et animations sur place. .

Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 66 90 06

