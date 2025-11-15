Grande fête du surf à Longchamp Plage de Longchamp Saint-Lunaire
Grande fête du surf à Longchamp Plage de Longchamp Saint-Lunaire samedi 15 novembre 2025.
Grande fête du surf à Longchamp
Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Organisée par le Bernik Surf Club en collaboration avec le Comité d’Ille-et-Vilaine de Surf.
Cet événement incontournable du calendrier breton rassemblera près d’une centaine de surfeurs venus de toute la Bretagne, de 7 à 60 ans, répartis par catégories d’âge.
Ouverte à tous, licenciés ou non, cette rencontre est avant tout une grande fête du surf, placée sous le signe du partage, de la convivialité et du spectacle.
Supports cette année Surf shortboard, Surf longboard et Surf foil
4 catégories d’âge par sexe: -12 ans 12-14 ans/ 14-16 ans/ +16 ans
L’inscription est de 15 euros pour un support. 5 euros supplémentaires pour un second support. 1 Panier repas pour tous les compétiteurs.
Inscription via Helloasso.
Chaque année, cette compétition attire un large public sur la plage de Longchamp familles, passionnés, curieux, et de nombreux partenaires locaux qui soutiennent cette manifestation devenue un rendez-vous phare.
Entrée libre et gratuite.
Restauration et animations sur place. .
Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 66 90 06
