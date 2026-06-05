Grande fête estivale Bouillac
Grande fête estivale Bouillac jeudi 30 juillet 2026.
Bouillac
Grande fête estivale
Bouillac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Vendredi 31/07 soirée apéro concert avec Sors tes couverts , Sangria gratuite et DJ Ylan ,
REPAS —> Samedi 1er août
~menu ~ Jambon de pays
Aligot saucisse
Fromage
Dessert
Vin et café compris
Tarif 16€
Tarif enfant (-12 ans) 12€
Animé par les Bandas
REPAS —> Dimanche 2 août
~menu~ Jambon de pays/melon
Truffade & veau d’Aveyron
Cabécou
Tartelette
Vin et café compris
Tarif 19€
Tarif enfant (-12 ans) 14€
Animé par @second.poto
Lien festik https://billetterie.festik.net/fetes-de-bouillac/tab/2026
Repas limités sur place réservation fortement conseillée
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Bouillac 12300 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Grande fête estivale Bouillac a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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