Bouillac

Grande fête estivale

Bouillac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Vendredi 31/07 soirée apéro concert avec Sors tes couverts , Sangria gratuite et DJ Ylan ,

REPAS —> Samedi 1er août

~menu ~ Jambon de pays

Aligot saucisse

Fromage

Dessert

Vin et café compris

Tarif 16€

Tarif enfant (-12 ans) 12€

Animé par les Bandas

REPAS —> Dimanche 2 août

~menu~ Jambon de pays/melon

Truffade & veau d’Aveyron

Cabécou

Tartelette

Vin et café compris

Tarif 19€

Tarif enfant (-12 ans) 14€

Animé par @second.poto

Lien festik https://billetterie.festik.net/fetes-de-bouillac/tab/2026

Repas limités sur place réservation fortement conseillée

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Bouillac 12300 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Grande fête estivale Bouillac a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)