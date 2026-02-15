Grande Fête Foraine à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Début : 2026-02-17
fin : 2026-03-08

2026-02-17

Du mardi 17 Février au dimanche 08 Mars, Grande fête foraine à La Roche-Chalais
(Place de l’étoile). Défilé de mascottes le 07 mars.
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 47 00 

English : Grande Fête Foraine à La Roche-Chalais

From March 08 to 23, Grande Fête Foraine, Place de l’Etoile in La Roche-Chalais.
Brocantes on Sundays, March 09 and 23.

