Grande Fête Foraine à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Du mardi 17 Février au dimanche 08 Mars, Grande fête foraine à La Roche-Chalais
(Place de l’étoile). Défilé de mascottes le 07 mars.
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 47 00
English : Grande Fête Foraine à La Roche-Chalais
From March 08 to 23, Grande Fête Foraine, Place de l’Etoile in La Roche-Chalais.
Brocantes on Sundays, March 09 and 23.
