Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg
Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg vendredi 22 mai 2026.
Wissembourg
Grande fête foraine de Pentecôte
Place de la Foire Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-31 23:59:00
Date(s) :
2026-05-22
Attractions et manèges pour petits et grands.
Attractions et manèges pour petits et grands manèges à sensations fortes, auto-tamponneuses, petits carrousels pour enfants, stand de pêche aux canards et vente de friandises.
Fermé en cas de grosses intempéries. 0 .
Place de la Foire Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 communication@wissembourg.fr
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English :
Attractions and rides for young and old.
L’événement Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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