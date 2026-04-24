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Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg

Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg

Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Place de la Foire

Ville : 67160 Wissembourg

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Wissembourg

Grande fête foraine de Pentecôte

Place de la Foire Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-31 23:59:00

Date(s) :
2026-05-22

Attractions et manèges pour petits et grands.
Attractions et manèges pour petits et grands manèges à sensations fortes, auto-tamponneuses, petits carrousels pour enfants, stand de pêche aux canards et vente de friandises.

Fermé en cas de grosses intempéries. 0  .

Place de la Foire Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87  communication@wissembourg.fr

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English :

Attractions and rides for young and old.

L’événement Grande fête foraine de Pentecôte Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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