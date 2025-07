GRANDE FÊTE LOCALE DE TOUTENS Toutens

GRANDE FÊTE LOCALE DE TOUTENS Toutens jeudi 24 juillet 2025.

GRANDE FÊTE LOCALE DE TOUTENS

Toutens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-24

Venez faire un tour à la grande fête de Toutens !

Mercredi 23 Juillet

21h- Concours de Belote 16€/ équipe

Jeudi 24 Juillet

21h- Loto de l’été.

Cartons 8€ les 4, 16€ les 10, 20€ les 14. 5 cartons pleins, 20 quines, lots surprises.

Vendredi 25 Juillet

21h- Nuit de la pétanque en doublette

Samedi 26 Juillet

14h30- Concours de pétanque en doublette

19h30- Magretade sur inscriptions. Apportez vos couverts !

23h- Bal avec l’orchestre Permission de Minuit

Dimanche 27 Juillet

11h- Messe et dépôt de gerbe au monuments aux morts

12h- Apéritif offert par la mairie

15h30- Jeux pour enfants avec Animajeux (jeux sportifs, tatouages, fléchettes, gonflables, magie, barbe à papa…)

19h- Apéritifs tapas sur inscriptions

22h15- Feu d’artifice tiré par Mille et une étoiles

22h45- Bal avec l’orchestre Elixir

Lundi 28 Juillet

14h30- Concours de pétanque en doublette

20h- Mountjetade sur inscriptions. Apportez vos couverts !

22h30- Bal avec Mégamix 2000 .

Toutens 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 42 97

English :

Come along to the Toutens party!

German :

Schauen Sie bei der großen Party in Toutens vorbei!

Italiano :

Partecipate alla grande festa di Toutens!

Espanol :

¡Ven a la gran fiesta de Toutens!

L’événement GRANDE FÊTE LOCALE DE TOUTENS Toutens a été mis à jour le 2025-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE