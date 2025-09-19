Grande fête locale La Lande de Fronsac salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac
Grande fête locale La Lande de Fronsac salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac vendredi 19 septembre 2025.
Grande fête locale La Lande de Fronsac
salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Venez nombreux profiter de 3 jours de fête, d’animations et de bonne humeur pour petits et grands !
Au programme
Fête foraine & manèges
Soirée dansante années 80
Concert de Mikaël Vigneau + feu d’artifice
Course à pied & course cycliste
Vide grenier
Buvette, grillades, apéritifs offerts, menus à petit prix…
Entrée gratuite Ambiance conviviale garantie !
Organisé par la municipalité et les associations locales. .
salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 18 14
English : Grande fête locale La Lande de Fronsac
German : Grande fête locale La Lande de Fronsac
Italiano :
Espanol : Grande fête locale La Lande de Fronsac
L’événement Grande fête locale La Lande de Fronsac La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2025-09-11 par OT du Fronsadais