Grande fête locale La Lande de Fronsac salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac vendredi 19 septembre 2025.

salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Venez nombreux profiter de 3 jours de fête, d’animations et de bonne humeur pour petits et grands !

Au programme

Fête foraine & manèges

Soirée dansante années 80

Concert de Mikaël Vigneau + feu d’artifice

Course à pied & course cycliste

Vide grenier

Buvette, grillades, apéritifs offerts, menus à petit prix…

Entrée gratuite Ambiance conviviale garantie !

Organisé par la municipalité et les associations locales. .

salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 18 14

