Allier

Grande Fête Nationale Bellenaves

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Bellenaves célèbre la Fête Nationale avec une brocante toute la journée, un défilé à 17h, un cochon à la broche le soir (sur réservation) et un concert gratuit à 22h.

Cœur de village

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 03 13 99

English :

Bellenaves celebrates the Fête Nationale with an all-day flea market, a parade at 5pm, a pig on the spit in the evening (reservation required) and a free concert at 10pm.

German :

Bellenaves feiert den Nationalfeiertag mit einem Trödelmarkt den ganzen Tag über, einem Umzug um 17 Uhr, einem Schwein am Spieß am Abend (mit Reservierung) und einem kostenlosen Konzert um 22 Uhr.

Italiano :

Bellenaves celebra la Fête Nationale con un mercato delle pulci che dura tutto il giorno, una parata alle 17.00, un arrosto di maiale la sera (su prenotazione) e un concerto gratuito alle 22.00.

Espanol :

Bellenaves celebra la Fiesta Nacional con un mercadillo que dura todo el día, un desfile a las 17:00, un asado de cerdo por la noche (previa reserva) y un concierto gratuito a las 22:00.

