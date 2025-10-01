GRANDE FÊTE NATIONALE DES MIELS DE FRANCE ET DES POLLINISATEURS Olmet-et-Villecun

GRANDE FÊTE NATIONALE DES MIELS DE FRANCE ET DES POLLINISATEURS

665 Route de la Plaine Olmet-et-Villecun Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-05

2025-10-01

Dans le cadre d’une grande opération de sensibilisation, les apiculteurs de toutes les régions de France ouvriront les portes de leurs mielleries au public. Découverte et dégustation des miels de nos terroirs. Découverte de l’ensemble des produits de la ruche. Découverte de la vie des abeilles et du rôle essentiel des pollinisateurs. .

665 Route de la Plaine Olmet-et-Villecun 34700 Hérault Occitanie +33 6 50 26 07 57 papillon.ldv@hotmail.fr

English :

As part of a major awareness-raising operation, beekeepers from all regions of France will be opening the doors of their honey houses to the public. Discover and taste our local honeys.

German :

Im Rahmen einer großen Sensibilisierungsaktion werden Imker aus allen Regionen Frankreichs die Türen ihrer Honigräume für die Öffentlichkeit öffnen. Entdeckung und Verkostung der Honigsorten aus unseren Regionen.

Italiano :

Nell’ambito di una grande campagna di sensibilizzazione, gli apicoltori di tutta la Francia apriranno le porte delle loro case del miele al pubblico. Scoprite e assaggiate i mieli delle nostre regioni.

Espanol :

En el marco de una gran campaña de sensibilización, apicultores de toda Francia abrirán al público las puertas de sus mielerías. Descubra y deguste las mieles de nuestras regiones.

