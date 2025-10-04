Grande fête nationale des miels de France Miellerie Putigny Saint-Boil
Miellerie Putigny 9 Rue de la Voie Verte Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Participez à la Grande fête nationale des miels de France et pollinisateurs organisée par le SNA (Syndicat National d’Apiculture) ! La Miellerie Putigny ouvre leurs portes pour l’occasion. Venez découvrir tous les secrets des abeilles, des pollinisateurs, des ruchers. .
Miellerie Putigny 9 Rue de la Voie Verte Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté gabriel.putigny@orange.fr
