Grande fête nationale des miels de France Miellerie Putigny Saint-Boil

Grande fête nationale des miels de France

Miellerie Putigny 9 Rue de la Voie Verte Saint-Boil Saône-et-Loire

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Participez à la Grande fête nationale des miels de France et pollinisateurs organisée par le SNA (Syndicat National d’Apiculture) ! La Miellerie Putigny ouvre leurs portes pour l’occasion. Venez découvrir tous les secrets des abeilles, des pollinisateurs, des ruchers. .

Miellerie Putigny 9 Rue de la Voie Verte Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté gabriel.putigny@orange.fr

