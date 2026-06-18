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Grande fête nationale Herrlisheim

Grande fête nationale Herrlisheim lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 1 rue d'Offendorf

Ville : 67850 Herrlisheim

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Herrlisheim

Grande fête nationale

1 rue d’Offendorf Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Dans le cadre des festivités de la fête nationale, la commune de Herrlisheim propose un bal populaire à partir de 18h au centre de la commune. 0  .

1 rue d’Offendorf Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 77 11  d.veltz@herrlisheim.fr

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English :

L’événement Grande fête nationale Herrlisheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays Rhénan