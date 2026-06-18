Herrlisheim

Grande fête nationale

1 rue d’Offendorf Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre des festivités de la fête nationale, la commune de Herrlisheim propose un bal populaire à partir de 18h au centre de la commune. 0 .

1 rue d’Offendorf Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 77 11 d.veltz@herrlisheim.fr

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English :

L’événement Grande fête nationale Herrlisheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays Rhénan