Grande fête nationale Herrlisheim
Grande fête nationale Herrlisheim lundi 13 juillet 2026.
Herrlisheim
Grande fête nationale
1 rue d’Offendorf Herrlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, la commune de Herrlisheim propose un bal populaire à partir de 18h au centre de la commune. 0 .
1 rue d’Offendorf Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 77 11 d.veltz@herrlisheim.fr
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English :
L’événement Grande fête nationale Herrlisheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays Rhénan