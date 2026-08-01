Grande Fête Nautique Comberanche-et-Épeluche
vendredi 21 août 2026 · Comberanche-et-Épeluche
Informations pratiques
Comberanche-et-Épeluche
Grande Fête Nautique
Comberanche-et-Épeluche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Fête Nautique
Vendredi 21 Grande soirée Moules-frites & banda
Samedi 22 Jeux inter villages dès 10h & soirée marché gourmand
Dimanche 23 brocante & dès 9h Randonnée pédestre 10km et VTT 25km
Soirée Férias Épeluchoises en bleu et blanc & fête du chipiron
Lundi 24 14h concours de pétanque
Fête Nautique
Vendredi 21 Grande soirée Moules-frites à volonté & banda
Samedi 22 Jeux inter villages dès 10h & soirée marché gourmand food-trucks
Dimanche 23 brocante toute la journée
Dès 9h Randonnée pédestre 10km et VTT 25km
Soirée Férias Épeluchoises en bleu et blanc & fête du chipiron
Lundi 24 dès 14h concours de pétanque
Réservation au 06 88 66 86 72 ou 06 87 99 48 44 .
Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 99 48 44
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English : Grande Fête Nautique
Water Festival
Friday, the 21st: Big Mussels-and-Fries Night & Banda
Saturday, the 22nd: Inter-village games starting at 10 a.m. & gourmet market in the evening
Sunday, the 23rd: Flea market & starting at 9 a.m., 10-km hike and 25-km mountain bike ride
Evening: Chépeluches Feria in blue and white & baby squid festival
Monday, the 24th: 2:00 p.m. pétanque tournament
L’événement Grande Fête Nautique Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-08-05 par Val de Dronne