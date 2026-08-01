Informations pratiques

Comberanche-et-Épeluche

Grande Fête Nautique

Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Fête Nautique

Vendredi 21 Grande soirée Moules-frites & banda

Samedi 22 Jeux inter villages dès 10h & soirée marché gourmand

Dimanche 23 brocante & dès 9h Randonnée pédestre 10km et VTT 25km

Soirée Férias Épeluchoises en bleu et blanc & fête du chipiron

Lundi 24 14h concours de pétanque

Fête Nautique

Vendredi 21 Grande soirée Moules-frites à volonté & banda

Samedi 22 Jeux inter villages dès 10h & soirée marché gourmand food-trucks

Dimanche 23 brocante toute la journée

Dès 9h Randonnée pédestre 10km et VTT 25km

Soirée Férias Épeluchoises en bleu et blanc & fête du chipiron

Lundi 24 dès 14h concours de pétanque

Réservation au 06 88 66 86 72 ou 06 87 99 48 44 .

Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 99 48 44

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English : Grande Fête Nautique

Water Festival

Friday, the 21st: Big Mussels-and-Fries Night & Banda

Saturday, the 22nd: Inter-village games starting at 10 a.m. & gourmet market in the evening

Sunday, the 23rd: Flea market & starting at 9 a.m., 10-km hike and 25-km mountain bike ride

Evening: Chépeluches Feria in blue and white & baby squid festival

Monday, the 24th: 2:00 p.m. pétanque tournament

L’événement Grande Fête Nautique Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-08-05 par Val de Dronne