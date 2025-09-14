Grande Finale des Cocardes Parc Théodore Denis Dax

Grande Finale des Cocardes Parc Théodore Denis Dax dimanche 14 septembre 2025.

Les meilleurs raseteurs du moment vont s’affronter lors de cette compétition. Leur objectif est de décrocher les cocardes et les glands fixés sur le frontal et la base des cornes des vaches.

Pour l’affrontement final, la cocarde est placée sur la tête d’un toro de combat. C’est un spectacle emblématique qui célèbre la bravoure et la tradition taurine locale. .

English : Grande Finale des Cocardes

The best raseteurs of the moment will offer us their best show.

German : Grande Finale des Cocardes

Die besten Raser der Gegenwart werden uns ihre schönste Show bieten.

Italiano :

I migliori toreri del momento daranno vita al loro spettacolo più bello.

Espanol : Grande Finale des Cocardes

Los mejores toreros del momento ofrecerán su mejor espectáculo.

