GRANDE FINALE DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Finale publique du concours de l’association Le Pouvoir de l’Éloquence dix participants défendent le pouvoir de la parole et de l’argumentation.

Pour son premier grand concours, l’association Le Pouvoir de l’Éloquence célèbre la puissance de la parole, de l’argumentation et de l’expression orale.

Dix participants s’affronteront lors d’une finale publique autour d’un thème central le pouvoir de l’éloquence. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Public final of Le Pouvoir de l’Éloquence competition: ten participants defend the power of speech and argumentation.

L’événement GRANDE FINALE DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34