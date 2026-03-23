Grande finale du concours d’éloquence J’ai des choses à dire Vannes

Grande finale du concours d’éloquence J’ai des choses à dire

8 Av. Favrel et Lincy Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Présentation du concours

Le concours d’éloquence J’ai des choses à dire ! est un concours départemental ouvert à toutes les générations, des plus jeunes aux adultes, avec une même ambition offrir une scène à celles et ceux qui veulent défendre des idées, raconter, convaincre ou simplement prendre la parole.

Cette édition 2026 a réuni près de 60 candidats lors des premières sélections organisées à Vannes et à Lorient enfants (CM1–CM2), jeunes (collégiens et lycéens), étudiants et alternants, adultes engagés, salariés et dirigeants.

À l’issue de ces auditions, une trentaine d’entre eux ont été retenus pour les Grandes Sélections, étape marquée par des duels oratoires, où les candidats doivent argumenter, répondre, et faire preuve de conviction face à un adversaire.

Au terme de ce parcours exigeant, seuls quelques finalistes ont été sélectionnés pour accéder à la Grande Finale, ultime étape du concours, où les meilleures voix de cette édition se retrouveront sur scène pour une soirée placée sous le signe de la parole, de l’engagement et de l’émotion.

Le concours se veut à la fois exigeant et bienveillant, mêlant toutes les générations dans un même esprit de partage, d’écoute et de plaisir des mots.

Les organisateurs

Le concours J’ai des choses à dire ! est coorganisé par

À Pleine Voix et Quartier Libre Conférences, deux structures engagées dans la promotion de la prise de parole, de la culture et de la transmission.

?? https://www.apleinevoix-formations.fr/formations-prise-de-parole-public-56/corinne-boullanger.php

?? https://www.quartierlibre-conferences.fr/

À travers ce concours, les organisateurs souhaitent valoriser l’expression orale, encourager la confiance en soi et créer des espaces où chacun peut faire entendre sa voix, quel que soit son âge ou son parcours.

Les partenaires

Cette édition est également rendue possible grâce au soutien de partenaires engagés dans la formation, la jeunesse et la vie culturelle du territoire

UCOBS Établissement d’enseignement supérieur proposant des formations universitaires dans plusieurs disciplines.

ESUP École supérieure spécialisée dans les formations en commerce, gestion et ressources humaines.

ISME École de commerce et de management orientée vers l’alternance et l’insertion professionnelle.

BLG Graphic Agence de création graphique et de photographie spécialisée en communication visuelle.

Pigier École d’enseignement supérieur proposant des formations professionnalisantes en alternance.

Api’Biz’: Réseau d’entrepreneurs du pays de Vannes favorisant échanges et développement professionnel.

Maison Flow Lieu vannetais dédié aux événements, au travail partagé et aux rencontres professionnelles.

Pacific Coworking Espace de coworking proposant bureaux et salles pour indépendants et entreprises.

Nomad BZH Coworking et espace de travail partagé destiné aux entrepreneurs et étudiants.

La Colloc Réseau breton d’espaces de coworking dédié à l’innovation et aux projets collaboratifs.

Nestenn Réseau d’agences immobilières accompagnant particuliers et professionnels.

Agence Dimanche Agence de communication spécialisée en image, création et stratégie.

Le lieu et la date

La Grande Finale du concours d’éloquence J’ai des choses à dire ! édition 2026 se déroulera

?? À Maison Flow, 8 avenue Favrel & Lincy, 56 000 Vannes https://flow-curiosity.fr/

??Samedi 25 avril 2026

Située face à la gare de Vannes, Maison Flow est un lieu contemporain dédié aux rencontres, aux événements et à la transmission, offrant un cadre à la fois chaleureux, moderne et inspirant, particulièrement adapté à une soirée consacrée à la parole et à l’échange.

Cette finale réunira les candidats des différentes catégories pour un dernier affrontement oratoire devant le public et le jury, dans une atmosphère à la fois solennelle, conviviale et intergénérationnelle, fidèle à l’esprit du concours. .

8 Av. Favrel et Lincy Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 6 87 25 85 88

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English :

L’événement Grande finale du concours d’éloquence J’ai des choses à dire Vannes a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56