Grande foire à la puériculture Halle Saint-Ernel Landerneau

Grande foire à la puériculture

Halle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 13:00:00

L’APE du groupe scolaire Jules Ferry Jean Macé de Landerneau organise une grande foire à la puériculture

Venez vendre, acheter ou simplement chiner à petits prix dans une ambiance familiale et conviviale.

Une belle occasion de donner une seconde vie aux objets tout en faisant le bonheur des petits comme des grands!

Tarif pour les exposants (pour les exposants: réservations sur helloasso.com):

– Table: 10 €

– Portant: 3€

Petite restaurant sur place: buvette, crêpes.

Les recettes issues des emplacements, des entrées et de la restauration permettront de financer les activités pédagogiques des enfants de l’école. .

Halle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 75 10 24 90

