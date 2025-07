Grande foire aux livres Château-la-Vallière

Grande foire aux livres Château-la-Vallière dimanche 3 août 2025.

Grande foire aux livres

Rue du 11 Novembre 1918 Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Romans, BD, livres enfants et scolaires; littérature, polars, vinyles, CD et DVD.

Ventes au profit de notre Association pour financer nos sauvetages des chiens.

Stands de créations artisanales; boissons et petite restauration sur place toute la journée.

Rue du 11 Novembre 1918 Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 77 48 71 43 asso.orfee@laposte.net

English :

Novels, comics, children’s and school books; literature, thrillers, vinyl, CDs and DVDs.

Sales for the benefit of our Association to finance our dog rescues.

Craft stalls; drinks and snacks on site all day.

German :

Romane, Comics, Kinder- und Schulbücher; Literatur, Krimis, Vinyl, CDs und DVDs.

Verkauf zu Gunsten unseres Vereins, um unsere Hunderettungen zu finanzieren.

Stände mit handwerklichen Kreationen; Getränke und kleine Snacks den ganzen Tag über vor Ort.

Italiano :

Romanzi, fumetti, libri per bambini e scolastici, letteratura, thriller, vinili, CD e DVD.

Vendite a favore della nostra Associazione per finanziare i nostri salvataggi di cani.

Bancarelle di artigianato; bevande e snack sul posto per tutto il giorno.

Espanol :

Novelas, cómics, libros infantiles y escolares, literatura, thrillers, vinilos, CD y DVD.

Ventas a beneficio de nuestra Asociación para financiar nuestros rescates caninos.

Puestos de artesanía; bebidas y aperitivos in situ durante todo el día.

