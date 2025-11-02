Grande foire de la Toussaint Le Puy-en-Velay

Grande foire de la Toussaint Le Puy-en-Velay dimanche 2 novembre 2025.

Grande foire de la Toussaint

Place Michelet, place du Breuil, place Carnot, cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 08:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-11-02

La traditionnelle Foire de la Toussaint de la Ville du Puy-en-Velay se tiend le 2 novembre de 8h à 19h, en ses lieux habituels place Michelet, place du Breuil, place Carnot, cours Victor Hugo et jardin Henri Vinay.

.

Place Michelet, place du Breuil, place Carnot, cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

English :

The traditional All Saints’ Day Fair of the City of Le Puy-en-Velay will be held on November 2nd from 8 am to 7 pm, in its usual places: Place Michelet, Place du Breuil, Place Carnot, Cours Victor Hugo and Jardin Henri Vinay.

German :

Der traditionelle Allerheiligenmarkt der Stadt Le Puy-en-Velay findet am 2. November von 8 bis 19 Uhr an den üblichen Orten statt: Place Michelet, Place du Breuil, Place Carnot, Cours Victor Hugo und Jardin Henri Vinay.

Italiano :

La tradizionale Foire de la Toussaint (Fiera di Ognissanti) organizzata dalla città di Le Puy-en-Velay si terrà il 2 novembre dalle 8.00 alle 19.00 nei luoghi abituali: place Michelet, place du Breuil, place Carnot, cours Victor Hugo e jardin Henri Vinay.

Espanol :

La tradicional Foire de la Toussaint (Feria de Todos los Santos) organizada por la ciudad de Le Puy-en-Velay se celebrará el 2 de noviembre de 8:00 a 19:00 horas en sus lugares habituales: plaza Michelet, plaza du Breuil, plaza Carnot, cours Victor Hugo y jardin Henri Vinay.

L’événement Grande foire de la Toussaint Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay