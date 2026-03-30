Grande foire de Pâques 2026 Parc des Expositions Caen
Grande foire de Pâques 2026 Parc des Expositions Caen vendredi 17 avril 2026.
Grande foire de Pâques 2026
Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-17
La foire de Pâques est de retour au Parc des expositions. Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands !
Des bons de réductions sont en téléchargement sur notre site !
Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands !
Horaires
Lundi, mardi, jeudi 16h à minuit
Mercredi 14h à minuit
Vendredi 16h à 1h du matin
Samedi 14h à 1h du matin
Dimanche 14h à minuit
Bons de réduction
Des bons de réduction sont disponibles en téléchargement pour les pour les manèges participants.
Vendredi 17 avril, samedi 9 mai et dimanche 10 mai 1 tour acheté = 1 tour offert (sur les manèges participants à l’opération)
SPECTACLE DE DRONES
Le samedi 18 avril, préparez-vous à à vivre un spectacle de drones inédit.
Feux d’artifice
Le samedi 2 mai, le ciel du parc des Expositions s’embrasera à 22h30.
Stationnement
Le stationnement se fait au parking des Tritons.
Venir au parc Expo
En bus
ligne n°4 (arrêt Parc Expo)
lignes n°6a 6b 11 (arrêt Zénith)
Navette gratuite centre-ville (arrêt Zénith)
Préparer sa venue sur le site de Twisto.
En train
Ter Normandie puis ligne 11 direct depuis la gare
En voiture
sortie n°6 (Vallée des Jardins puis suivre Parc Expo) du périphérique Nord
sortie n°10 (Eterville suivre Parc Expo Zénith centre ville) du périphérique Sud .
Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00
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English : Grande foire de Pâques 2026
The Easter Fair is back at the Parc des expositions. Come and enjoy 150 rides, sweets, games and entertainment for young and old!
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L’événement Grande foire de Pâques 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Caen la Mer
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