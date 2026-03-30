Grande foire de Pâques 2026 Parc des Expositions Caen

Grande foire de Pâques 2026

Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-17

La foire de Pâques est de retour au Parc des expositions. Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands !

Des bons de réductions sont en téléchargement sur notre site !

Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands !

Horaires

Lundi, mardi, jeudi 16h à minuit

Mercredi 14h à minuit

Vendredi 16h à 1h du matin

Samedi 14h à 1h du matin

Dimanche 14h à minuit

Bons de réduction

Des bons de réduction sont disponibles en téléchargement pour les pour les manèges participants.

Vendredi 17 avril, samedi 9 mai et dimanche 10 mai 1 tour acheté = 1 tour offert (sur les manèges participants à l’opération)

SPECTACLE DE DRONES

Le samedi 18 avril, préparez-vous à à vivre un spectacle de drones inédit.

Feux d’artifice

Le samedi 2 mai, le ciel du parc des Expositions s’embrasera à 22h30.

Stationnement

Le stationnement se fait au parking des Tritons.

Venir au parc Expo

En bus

ligne n°4 (arrêt Parc Expo)

lignes n°6a 6b 11 (arrêt Zénith)

Navette gratuite centre-ville (arrêt Zénith)

Préparer sa venue sur le site de Twisto.

En train

Ter Normandie puis ligne 11 direct depuis la gare

En voiture

sortie n°6 (Vallée des Jardins puis suivre Parc Expo) du périphérique Nord

sortie n°10 (Eterville suivre Parc Expo Zénith centre ville) du périphérique Sud .

Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande foire de Pâques 2026

The Easter Fair is back at the Parc des expositions. Come and enjoy 150 rides, sweets, games and entertainment for young and old!

Discount vouchers can be downloaded from our website!

L’événement Grande foire de Pâques 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Caen la Mer