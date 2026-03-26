Grande foire de printemps Brocante

Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Grande foire de printemps et vide-grenier à Fresselines.

Emplacement sur réservation. Repas 20€sur résa 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Tel 06 65 18 73 63 ou 06 28 19 66 73 .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 19 66 73

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English : Grande foire de printemps Brocante

L’événement Grande foire de printemps Brocante Fresselines a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois