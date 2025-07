Grande foire du 15 août Face au lac de Longemer Xonrupt-Longemer

Grande foire du 15 août Face au lac de Longemer Xonrupt-Longemer vendredi 15 août 2025.

Grande foire du 15 août

Face au lac de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 08:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Foire artisanale et commerçante avec des produits du terroir vosgien.Tout public

0 .

Face au lac de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 21 32 91 09 lnbdv88@gmail.com

English :

Craft and trade fair with local products from the Vosges.

German :

Handwerker- und Handelsmesse mit Produkten aus den Vogesen.

Italiano :

Fiera dell’artigianato e dello shopping con prodotti locali dei Vosgi.

Espanol :

Feria de artesanía y compras con productos locales de los Vosgos.

L’événement Grande foire du 15 août Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2025-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES