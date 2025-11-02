Grande foire et réderie d’automne Condé-Folie

Grande foire et réderie d’automne Condé-Folie dimanche 2 novembre 2025.

Grande foire et réderie d’automne

Condé-Folie Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 08:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Une première pour notre belle commune !

Un événement convivial, local et porté par les bénévoles de l’association chante avec ton chœur se prépare.

Une grande foire d’automne en plein air !

Localisation rue du 11 novembre (de la salle des fêtes vers le terrain de football).

Commerçants, artisans et producteurs seront au rdv .

Pour les particuliers, pas de panique, un emplacement sera prévu pour votre réderie d’automne .

Une occasion supplémentaire de faire du tri dans vos maisons .

Repas le dimanche midi.

Animations musicales, animations enfants ,concours de la meilleure tarte d’automne et d’autres surprises à venir …

C’est simple, tu souhaites faire partie de l’aventure en tant que bénévole ou exposants, n’hésite pas à venir vers nous pour plus de renseignements.

Emplacement de 5 m

Particulier 10 euros

Professionnel 20 euros.

Une première pour notre belle commune !

Un événement convivial, local et porté par les bénévoles de l’association chante avec ton chœur se prépare.

Une grande foire d’automne en plein air !

Localisation rue du 11 novembre (de la salle des fêtes vers le terrain de football).

Commerçants, artisans et producteurs seront au rdv .

Pour les particuliers, pas de panique, un emplacement sera prévu pour votre réderie d’automne .

Une occasion supplémentaire de faire du tri dans vos maisons .

Repas le dimanche midi.

Animations musicales, animations enfants ,concours de la meilleure tarte d’automne et d’autres surprises à venir …

C’est simple, tu souhaites faire partie de l’aventure en tant que bénévole ou exposants, n’hésite pas à venir vers nous pour plus de renseignements.

Emplacement de 5 m

Particulier 10 euros

Professionnel 20 euros. .

Condé-Folie 80890 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A first for our beautiful commune!

A friendly, local event supported by the volunteers of the association chante avec ton ch?ur is in preparation.

A huge open-air autumn fair!

Location: rue du 11 novembre (from the salle des fêtes to the soccer pitch).

Traders, craftsmen and producers will be on hand.

Don’t panic, there’ll be a place for your autumn junk.

It’s just one more opportunity to get your house in order.

Sunday lunch.

Musical entertainment, children?s entertainment, competition for the best autumn tart and other surprises to come?

If you want to be part of the adventure as a volunteer or exhibitor, don?t hesitate to contact us for more information.

Pitch of 5 m

Individuals 10 euros

Professional 20 euros.

German :

Eine Premiere für unsere schöne Gemeinde!

Eine gesellige, lokale Veranstaltung, die von den Freiwilligen des Vereins chante avec ton ch?ur getragen wird, ist in Vorbereitung.

Ein großer Herbstmarkt unter freiem Himmel!

Standort: Rue du 11 novembre (von der Festhalle zum Fußballplatz).

Händler, Handwerker und Produzenten werden anwesend sein.

Für Privatpersonen gibt es einen Platz, an dem sie ihren Herbstmüll entsorgen können.

Eine weitere Gelegenheit, Ihr Zuhause zu sortieren.

Essen am Sonntagmittag.

Musikalische Unterhaltung, Kinderanimation, Wettbewerb um die beste Herbsttorte und weitere Überraschungen warten auf Sie ?

Es ist ganz einfach, wenn du als Freiwilliger oder Aussteller dabei sein möchtest, zögere nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

Stellplatz von 5 m

Privatperson 10 Euro

Gewerblich 20 Euro.

Italiano :

Una prima volta per il nostro bel comune!

È in preparazione un evento amichevole e locale gestito dai volontari dell’associazione chante avec ton ch’ur.

Una grande fiera autunnale all’aperto!

Luogo: rue du 11 novembre (dalla sala delle feste al campo da calcio).

Saranno presenti negozi, artigiani e produttori.

Niente panico, ci sarà uno spazio per le vostre cianfrusaglie autunnali.

È solo un’occasione in più per fare ordine in casa.

Pranzo di domenica.

Intrattenimento musicale, animazione per bambini, concorso per la migliore crostata autunnale e altre sorprese in arrivo?

È semplice, se volete partecipare all’avventura come volontari o espositori, non esitate a venire da noi per maggiori informazioni.

Piazzola di 5 m:

Privati 10 euro

Professionista 20 euro.

Espanol :

¡Una primicia para nuestra hermosa comuna!

Los voluntarios de la asociación « Chante avec ton chœur » están preparando un evento local y amistoso.

Una gran feria de otoño al aire libre

Lugar: rue du 11 novembre (de la salle des fêtes al campo de fútbol).

Habrá tiendas, artesanos y productores.

Que no cunda el pánico, habrá un hueco para tus trastos de otoño.

Es una oportunidad más para que pongas orden en tu casa.

Comida el domingo.

Animación musical, animación infantil, concurso a la mejor tarta de otoño y otras sorpresas por venir..

Es sencillo, si quieres formar parte de la aventura como voluntario o expositor, no dudes en acercarte a nosotros para obtener más información.

Parcela de 5 m

Particulares 10 euros

Profesional 20 euros.

L’événement Grande foire et réderie d’automne Condé-Folie a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DE LA BAIE DE SOMME