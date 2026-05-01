Noaillan

Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier

Site d’Antonion Noaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Site d’Antonion à Noaillan

Buvette et restauration sur place

Vide grenier accessible aux professionnels et particuliers. Installation à partir de 8 heures. .

Site d’Antonion Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 16 82 contact@foyer-rural-noaillan.org

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English :

L’événement Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud