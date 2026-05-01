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Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan

Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan

Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Site d'Antonion

Ville : 33730 Noaillan

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Noaillan

Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier

Site d’Antonion Noaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Site d’Antonion à Noaillan

Buvette et restauration sur place

Vide grenier accessible aux professionnels et particuliers. Installation à partir de 8 heures.   .

Site d’Antonion Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 16 82  contact@foyer-rural-noaillan.org

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English :

L’événement Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud