Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan
Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan dimanche 24 mai 2026.
Noaillan
Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier
Site d’Antonion Noaillan Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Site d’Antonion à Noaillan
Buvette et restauration sur place
Vide grenier accessible aux professionnels et particuliers. Installation à partir de 8 heures. .
Site d’Antonion Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 16 82 contact@foyer-rural-noaillan.org
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English :
L’événement Grande foire florale, artisanale, gastronomique et vide grenier Noaillan a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud