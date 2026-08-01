AGENDA · Authon-Ébéon
Grande Frairie Fête Foraine Authon-Ébéon
vendredi 21 août 2026 · Authon-Ébéon
Informations pratiques
Authon-Ébéon
Grande Frairie Fête Foraine
Authon-Ébéon Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter de la Grande Frairie et de sa Fête Foraine. Au programme auto scooters, manèges enfants, tir, loterie, confiserie et de nombreuses animations pour toute la famille.
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Authon-Ébéon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 05 87
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L’événement Grande Frairie Fête Foraine Authon-Ébéon a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge