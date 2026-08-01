Informations pratiques

Authon-Ébéon

Grande Frairie Fête Foraine

Authon-Ébéon Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter de la Grande Frairie et de sa Fête Foraine. Au programme auto scooters, manèges enfants, tir, loterie, confiserie et de nombreuses animations pour toute la famille.

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Authon-Ébéon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 05 87

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English :

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L’événement Grande Frairie Fête Foraine Authon-Ébéon a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge