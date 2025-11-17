Grande fresque à peindre Luxeuil-les-Bains

Grande fresque à peindre

Réveillez votre âme d’artiste et venez révéler vos talents sur la grande fresque de Noël.

Accessible sous le cloître pendant les horaires du marché de Noël et du 22 décembre au 4 janvier à l’accueil de l’Office de Tourisme. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

