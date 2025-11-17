Grande fresque à peindre Luxeuil-les-Bains
Grande fresque à peindre Luxeuil-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2026-01-03
2025-12-12
Réveillez votre âme d’artiste et venez révéler vos talents sur la grande fresque de Noël.
Accessible sous le cloître pendant les horaires du marché de Noël et du 22 décembre au 4 janvier à l’accueil de l’Office de Tourisme. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
