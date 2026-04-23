Coly-Saint-Amand

Grande grillade

Le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

12h. Différentes sortes de grillades (brochette de biche, saucisse/merguez, ventrèches, brochettes de coeur de canards), frites. Réservation recommandée. 2,50€ à 6€.

Différentes grillades vous seront proposées

– Brochette de biche (6€)

– Saucisse Merguez (4€)

– Ventrèches (3€)

– Brochettes de coeur de canards (3€)

– Frites (2,50€)

Buvette sur place à partir de 11h

Pour les amateurs, pensez à prendre vos boules de pétanque !

Réservation recommandée. .

Le Bourg Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 98 00 38

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English : Grande grillade

12h. Various grilled meats (doe skewers, sausage/merguez, ventrèches, duck heart skewers), French fries. Reservations recommended. 2,50? à 6?.

L’événement Grande grillade Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère