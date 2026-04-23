Grande grillade Coly-Saint-Amand
Grande grillade Coly-Saint-Amand vendredi 8 mai 2026.
Coly-Saint-Amand
Grande grillade
Le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
12h. Différentes sortes de grillades (brochette de biche, saucisse/merguez, ventrèches, brochettes de coeur de canards), frites. Réservation recommandée. 2,50€ à 6€.
Différentes grillades vous seront proposées
– Brochette de biche (6€)
– Saucisse Merguez (4€)
– Ventrèches (3€)
– Brochettes de coeur de canards (3€)
– Frites (2,50€)
Buvette sur place à partir de 11h
Pour les amateurs, pensez à prendre vos boules de pétanque !
Réservation recommandée. .
Le Bourg Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 98 00 38
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English : Grande grillade
12h. Various grilled meats (doe skewers, sausage/merguez, ventrèches, duck heart skewers), French fries. Reservations recommended. 2,50? à 6?.
L’événement Grande grillade Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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