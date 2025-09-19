Grande inauguration du Hangar Blanc ! Hangar blanc Carcassonne

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Le Hangar Blanc ouvre ses portes !

Nous inaugurons à Carcassonne un nouveau centre culturel contemporain installé dans une ancienne halle industrielle réhabilitée à deux pas du square Gambetta. Pour fêter ce lancement, nous vous invitons à 4 jours de festivités à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Au programme : exposition « Oiseaux de nuit », ateliers créatifs, conférence, concert, DJ Sets, bar et restauration sur place.

Pour connaitre tous les détails du programme, c’est ici : https://www.facebook.com/events/727795656927856

Hangar blanc 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 (0)6 30 96 38 23 https://www.hangarblanc.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575018371389;https://www.instagram.com/hangar_blanc/ [{« link »: « https://www.facebook.com/events/727795656927856 »}] Le Hangar Blanc est un centre d’art contemporain situé à Carcassonne, dédié à la création, à l’expérimentation et à la transmission. Installé dans une halle industrielle de 400 m², il développe une programmation mêlant expositions, résidences, performances, rencontres et ateliers.

Notre mission ? Favoriser les dialogues entre patrimoine, art et société, en créant un espace ouvert, accessible et vivant, au service des artistes comme des publics. Accès PMR

Parking gratuit à proximité (Berges de l’Aude) et parking payant à proximité (Square Gambetta).

Possibilité de dépose-minute devant l’entrée pour les PMR.

©ThibaultDuchesne-Solelhar