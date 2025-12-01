Grande Journée de la Boxe pour Tous : l’inclusion en action ! Gymnase Japy PARIS

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 2ème édition de la Grande Journée de la Boxe pour Tous aura lieu le samedi 13 décembre 2025 au Gymnase Japy (Paris).

Cette journée, qui a reçu le parrainage du Gouvernement (Ministère de l’Autonomie et du Handicap et Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative), a pour fil conducteur l’inclusion, en réunissant des publics variés (enfants, adultes, personnes en situation de handicap, jeunes en protection de l’enfance, seniors, et bénéficiaires de dispositifs de réinsertion) autour de conférences, d’ateliers de Boxe pour Tous en accès libre et Gratuits toute l’après-midi, de 13h à 18h.

Le soir à partir de 18h30, place au gala inclusif interclubs réunissant des boxeurs de tous horizons (en situation de handicap, loisirs et amateurs) accessible ici par billetterie, avec des tarifs solidaires réservés aux personnes en situation de fragilité et à leur accompagnant.

Pour plus d’information sur les tarifs solidaires, envoyez-nous un courriel à contact@association-apollo.fr.

Ateliers Gratuits de Boxe pour Tous de 13h à 18h et tables rondes de 17h30 à 18h30

Gala inclusif et interclubs (démonstration de boxe adaptée, assauts loisirs et combats amateurs)

Gymnase Japy (accessible PMR), 2 rue Japy – 75011 PARIS

Billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/the-league-la-boxe-pour-tous-tickets-1776048381519

Et si la Grande Journée de la Boxe pour Tous changeait votre regard sur le Noble Art, la santé mentale et l’inclusion ? Le 13 décembre prochain, l’Association Apollo vous invite à découvrir un événement unique qui s’inscrit dans l’Héritage des Jeux de Paris 2024 !

Le samedi 13 décembre 2025

de 13h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS

https://www.linkedin.com/events/7378358252113395712/ +33782862186 contact@association-apollo.fr