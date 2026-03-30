Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin

Jardin public Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Grande journée de Pâques le Mystère du lapin oeufs perdus, trésor caché, à 14h30, une aventure pour tous! Gratuit. Rdv au jardin public. Sur inscription au 05 53 31 71 00

Grande journée de Pâques le Mystère du lapin oeufs perdus, trésor caché, à 14h30, une aventure pour tous! Gratuit. Rdv au jardin public.

-les poussins (3-6 ans) Chasse aux oeufs de couleur (récompense chocolatée)

-les détectives (à partir de 7 ans)Enquête chocolatée à la recherche du message caché…pour manger du chocolat

-les aventuriers (adultes). La quête de l’oeuf d’or Une journée exceptionnelle à Domme à gagner (p’tit dej’, visites et déjeuner gourmand (pour 2 personnes)

Sur inscription au 05 53 31 71 00 .

Jardin public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

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English : Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin

Egg hunt on April 21 in Domme’s public garden from 2pm to 4:30pm

Free entertainment children up to 11 years

Info: 05 53 31 71 00

L’événement Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin Domme a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne