Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin Domme
Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin Domme dimanche 5 avril 2026.
Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin
Jardin public Domme Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Grande journée de Pâques le Mystère du lapin oeufs perdus, trésor caché, à 14h30, une aventure pour tous! Gratuit. Rdv au jardin public. Sur inscription au 05 53 31 71 00
Grande journée de Pâques le Mystère du lapin oeufs perdus, trésor caché, à 14h30, une aventure pour tous! Gratuit. Rdv au jardin public.
-les poussins (3-6 ans) Chasse aux oeufs de couleur (récompense chocolatée)
-les détectives (à partir de 7 ans)Enquête chocolatée à la recherche du message caché…pour manger du chocolat
-les aventuriers (adultes). La quête de l’oeuf d’or Une journée exceptionnelle à Domme à gagner (p’tit dej’, visites et déjeuner gourmand (pour 2 personnes)
Sur inscription au 05 53 31 71 00 .
Jardin public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin
Egg hunt on April 21 in Domme’s public garden from 2pm to 4:30pm
Free entertainment children up to 11 years
Info: 05 53 31 71 00
L’événement Grande journée de Pâques à Domme: le mystère du lapin Domme a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne
À voir aussi à Domme (Dordogne)
- Boucle de la Plaine de Bord Domme Dordogne 1 mai 2026
- De Domme à Castelnaud en écomobilité Entre 3 plus Beaux Villages de France Domme Dordogne 1 mai 2026
- Le chemin des Meulières Domme Dordogne 1 mai 2026
- Circuit découverte Domme. Plus beaux villages de France Domme Dordogne 1 mai 2026
- De Bergerac à Rocamadour Etape 9 Domme Dordogne 1 mai 2026