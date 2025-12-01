Grande journée des Confréries Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Grande journée des Confréries

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Sept confréries de Bourgogne se rassemblent à la Cité et nous proposent de partager leurs traditions, et découvrir quelques savoir-faire historiques autour de nos spécialités emblématiques.

Connaissez-vous la célèbre Gaufrette Mâconnaise ou les Treuffes à la pâte, ce plat traditionnel des anciens mineurs de Montceau-les-Mines ? Avez-vous déjà testé la Murée, fameux apéritif des Gourmets de Marsannay ? Et si vous dégustiez un pain cuit dans l’un des Anciens fours à pain de Chaudenay ? Derrière chaque produit, il y a une histoire et c’est aussi ce que vous partagerez avec les Confréries de la Moutarde, du Cassis de Dijon ou de l’Ordre des Chevaliers du Muid Montsaugeonnais. Animations de 11h à 17h au Village gastronomique. .

