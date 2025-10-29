Grande journée d’Halloween au Parc Animalier Parc Animalier de Gramat Gramat

Grande journée d’Halloween au Parc Animalier

Parc Animalier de Gramat D14 Gramat Lot

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 18:30:00

2025-10-29

Préparez vos costumes pour le Grand Concours de déguisements des Animaux Fantastiques au Parc animalier de Gramat loup-garou, centaure, chimère ou minotaure… Imaginez les meilleurs costumes en vous inspirant des animaux du parc !

Au programme, un atelier dessin pour imaginer les animaux fantastiques les plus originaux, un stand maquillage pour vous transformer en la créature de vos pires cauchemars, mais aussi un concours de déguisements et notre célèbre chasse aux bonbons…

Dans une ambiance conviviale, retrouvez les équipes du parc pour une journée pleine de surprises !

Prêts à venir découvrir le parc sous une autre atmosphère ? On vous attend !

Vous pourrez aussi découvrir une magnifique expo photo des animaux du parc, et voter pour votre photographie préférée ! .

Parc Animalier de Gramat D14 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Prepare your costumes for the Fantastic Animals Costume Contest at the Parc animalier de Gramat: werewolf, centaur, chimera or minotaur…

German :

Bereiten Sie Ihre Kostüme für den großen Kostümwettbewerb der Phantastischen Tierwesen im Tierpark von Gramat vor: Werwolf, Zentaur, Chimäre oder Minotaurus…

Italiano :

Preparate i vostri costumi per il concorso in maschera Animali fantastici al Gramat Animal Park: lupo mannaro, centauro, chimera o minotauro…

Espanol :

Prepara tus disfraces para el concurso de disfraces Animales fantásticos del Parque de Animales de Gramat: hombre lobo, centauro, quimera o minotauro…

L’événement Grande journée d’Halloween au Parc Animalier Gramat a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Vallée de la Dordogne