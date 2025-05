Grande journée en famille – Seignosse, 7 juin 2025 09:00, Seignosse.

Landes

Grande journée en famille Plaine des sports Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Le samedi 7 juin, de 9h à 17h, retrouvez la Grande journée en famille au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe, à Seignosse Bourg.

Profitez en famille de moments ludiques, sportifs et d’animations variées. Une journée basée sur le thème « sport et santé ».

Le samedi 7 juin, de 9h à 17h, retrouvez la Grande journée en famille au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe, à Seignosse Bourg.

Profitez en famille de moments ludiques, sportifs et d’animations variées. Une journée basée sur le thème « sport et santé ».

– Matin Ateliers culture culinaire, danse parents/bébé, théâtre, éveil corporel, initiation course landaise, gestes premiers secours, spectacle, atelier bulles et musique.

– Concert à 12h

– Après-midi balade à poney, sophrologie (gestion des émotions), fitness parents/bébé, circuit training, concours d’ORNI et danse prénatale.

– Toute la journée Jeux de société et d’adresse, vélo jus, mur d’escalade, web radio, fresque murale participatif, initiation au golf, atelier numérique et sciences.

– Restauration deux foodtrucks sur place.

Renseignements et inscriptions sj@seignosse.fr .

Plaine des sports

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Grande journée en famille

On Saturday June 7, from 9am to 5pm, join the Great Family Day at the Pôle sportif et culturel M. Ravailhe, in Seignosse Bourg.

Enjoy fun, sports and entertainment for all the family. A day based on the theme of « sport and health ».

German : Grande journée en famille

Am Samstag, den 7. Juni, findet von 9 bis 17 Uhr der Große Familientag im Sport- und Kulturzentrum M. Ravailhe in Seignosse Bourg statt.

Genießen Sie mit Ihrer Familie spielerische und sportliche Momente und verschiedene Animationen. Ein Tag, der auf dem Thema « Sport und Gesundheit » basiert.

Italiano :

Sabato 7 giugno, dalle 9.00 alle 17.00, partecipate alla Grande Giornata della Famiglia presso il centro sportivo e culturale M. Ravailhe di Seignosse Bourg.

Tutta la famiglia potrà divertirsi, fare sport e praticare diverse attività. Una giornata basata sul tema « sport e salute ».

Espanol : Grande journée en famille

El sábado 7 de junio, de 9.00 a 17.00 h, participe en el Gran Día de la Familia en el centro deportivo y cultural M. Ravailhe de Seignosse Bourg.

Toda la familia podrá disfrutar de diversión, deporte y actividades variadas. Una jornada basada en el tema « deporte y salud ».

L’événement Grande journée en famille Seignosse a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Seignosse