Grande journée gauloise à Bibracte Musée et site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Grande journée gauloise à Bibracte

Musée et site archéologique de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Si vous voulez tout, mais vraiment tout savoir de Bibracte, c’est LA formule qu’il vous faut !

Que ce soit sur le site archéologique ou dans le musée, nos guides sont là pour vous révéler le moindre secret de la vie quotidienne des Éduens et de la façon dont les archéologues la mettent au jour.

Vous commencez par la visite guidée du musée le matin. Pendant 1h30, votre guide vous fait découvrir les objets découverts en fouille à Bibracte et les éléments emblématiques de l’Europe celtique de la fin de l’âge du Fer.

Puis, tranquillement, allez déguster un menu gaulois au restaurant Le Chaudron , situé en face du musée. Vous y mangerez (sans fourchette) un repas préparé à la gauloise avec des produits locaux, dans de la vaisselle reconstituée à l’identique de la vaisselle gauloise.

Rendez-vous ensuite pour partir à la découverte du site archéologique sous une hêtraie centenaire, votre guide vous fait revivre durant deux heures les beaux jours de Bibracte, les bâtiments publics, les ateliers et les habitations.

Et, bien sûr, vous pouvez ensuite revenir flâner dans le musée, visiter l’exposition temporaire et faire un tour dans la boutique.

ALTERNATIVE Vous pouvez dans cette formule remplacer la visite guidée du musée ou la visite guidée du site archéologique par un atelier à faire en famille. .

Musée et site archéologique de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

