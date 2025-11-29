Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GRANDE JOURNEE NATURE AU PARC DU CHATEAU DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon

GRANDE JOURNEE NATURE AU PARC DU CHATEAU DE L'ESPARROU

GRANDE JOURNEE NATURE AU PARC DU CHATEAU DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon samedi 29 novembre 2025.

GRANDE JOURNEE NATURE AU PARC DU CHATEAU DE L’ESPARROU

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Une belle journée découverte faite de nature et de bien être !
  .

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 71 22 87  contact@chateaudelesparrou.fr

English :

A wonderful day of discovery, nature and well-being!

German :

Ein schöner Entdeckungstag, gemacht aus Natur und Wohlbefinden!

Italiano :

È stata una giornata fantastica, all’insegna della natura e del benessere!

Espanol :

Fue un día estupendo, lleno de naturaleza y bienestar

L’événement GRANDE JOURNEE NATURE AU PARC DU CHATEAU DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-11-14 par MAIRIE CANET