Grande journée portes ouvertes de la brasserie La P’tite Soeur, Brasserie La P’tite Soeur, Sartrouville

Grande journée portes ouvertes de la brasserie La P’tite Soeur Samedi 6 juin, 14h00 Brasserie La P’tite Soeur Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Grande journée portes ouvertes de la fabrique de bière artisanale La P’tite Soeur avec l’ouverture au public pour décourvrir une fabrique de bière et son lieu de vie implantée au milieu d’un quartier de Sartrouville, à partir de 14h jusqu’à 21h

Brasserie La P’tite Soeur 165 avenue de la République 78500 Sartrouville Sartrouville 78500 Les Dix Arpents Yvelines Île-de-France

Journée portes ouvertes au public de La P’tite Sœur pour découvrir les secrets de fabrication de la bière artisanale brasserie artisanale

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