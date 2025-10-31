Grande Ludo de l’Horreur Salle des fêtes et Centre social Montsauche-les-Settons

Grande Ludo de l’Horreur

Salle des fêtes et Centre social Le bourg Montsauche-les-Settons Nièvre

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Grande Ludo de l’horreur à Montsauche De 14h à 18h Aprèm Ludo à la salle des fêtes jeux de société, jeux en bois, jeux vidéos, énigmes…Tout public sans inscription. De 18h30 à 20h Zombie center au Centre social un mini escape game (15 min) où tous vos sens sont mis à rude épreuve ! A partir de 12 ans. Inscription obligatoire 5 passages de 4 personnes. Gratuit. .

Salle des fêtes et Centre social Le bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr

