Grande marche familiale au profit du téléthon Rue des Chesneaux Bréhal

Le club gymnastique volontaire de bréhal organise une grande marche familiale accessible à tous. 2 circuits de 6 et 8 km sont prévus. Le verre de l’amitié sera partagé au retour. Une contribution souhaitée de 5.00 euros par participant intégralement reversée au téléthon .

Rue des Chesneaux Parking du Cimetière Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 30 40 37 97 president.gvbrehal@gmail.com

