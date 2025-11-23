Grande marche familiale au profit du téléthon Rue des Chesneaux Bréhal
Grande marche familiale au profit du téléthon Rue des Chesneaux Bréhal dimanche 23 novembre 2025.
Grande marche familiale au profit du téléthon
Rue des Chesneaux Parking du Cimetière Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 11:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le club gymnastique volontaire de bréhal organise une grande marche familiale accessible à tous. 2 circuits de 6 et 8 km sont prévus. Le verre de l’amitié sera partagé au retour. Une contribution souhaitée de 5.00 euros par participant intégralement reversée au téléthon .
Rue des Chesneaux Parking du Cimetière Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 30 40 37 97 president.gvbrehal@gmail.com
English : Grande marche familiale au profit du téléthon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande marche familiale au profit du téléthon Bréhal a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Granville Terre et Mer