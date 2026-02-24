Grande marche pour l’égalité Rue Colonel Fabien Martigues

Grande marche pour l’égalité

Samedi 7 mars 2026 de 11h à 12h. Rue Colonel Fabien Jardin Public de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Martigues organise une grande protestation festive pour faire entendre les voix des femmes et des hommes qui veulent plus d’égalité.

Dans le cadre de la Journée internationale pour le droit des femmes.



11h Rendez-vous au Jardin de Ferrières. Concert, petit déjeuner offert par les femmes du Centre social Jacques Méli.

11h30 Marche sonore.

12h Rassemblement devant l’espace Simone Veil (rond-point de l’Hôtel de ville).



Final festif discours, animations culturelles, apéritif déjeunatoire offert, concert, chorale de l’UMTL.

Animations musicales par le groupe BETTER DAYS (disco, funk and groove). .

Rue Colonel Fabien Jardin Public de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 31 41

English :

Martigues is organizing a large festive protest to make the voices of women and men who want more equality heard.

