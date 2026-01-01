Grande matinée carnavalesque

100 Rue de la Gare Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Comme chaque année, le club carnavalesque de Creutzwald vous propose sa traditionnelle matinée carnavalesque.

Accueil à partir de 11h. Repas dès 12h sous forme de buffet à volonté.

À 14h11, intronisation du couple princier.

Thé dansant et bal avec ambiance non-stop assurée par l’orchestre Jacky Mélody.

Réservation du repas de midi indispensable.Tout public

25 .

100 Rue de la Gare Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year, the Creutzwald Carnival Club is hosting its traditional carnival morning.

Welcome from 11am. All-you-can-eat buffet lunch from 12 noon.

At 2.11 p.m., the princely couple are inducted.

Tea dance and ball with non-stop entertainment provided by the Jacky Mélody orchestra.

Lunch reservations essential.

L’événement Grande matinée carnavalesque Creutzwald a été mis à jour le 2026-01-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE