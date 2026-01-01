Grande matinée carnavalesque Creutzwald
Grande matinée carnavalesque Creutzwald dimanche 18 janvier 2026.
Grande matinée carnavalesque
100 Rue de la Gare Creutzwald Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Comme chaque année, le club carnavalesque de Creutzwald vous propose sa traditionnelle matinée carnavalesque.
Accueil à partir de 11h. Repas dès 12h sous forme de buffet à volonté.
À 14h11, intronisation du couple princier.
Thé dansant et bal avec ambiance non-stop assurée par l’orchestre Jacky Mélody.
Réservation du repas de midi indispensable.Tout public
25 .
100 Rue de la Gare Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like every year, the Creutzwald Carnival Club is hosting its traditional carnival morning.
Welcome from 11am. All-you-can-eat buffet lunch from 12 noon.
At 2.11 p.m., the princely couple are inducted.
Tea dance and ball with non-stop entertainment provided by the Jacky Mélody orchestra.
Lunch reservations essential.
L’événement Grande matinée carnavalesque Creutzwald a été mis à jour le 2026-01-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE