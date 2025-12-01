Grande Messe grégorienne

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 09:30:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

La Basilique Notre-Dame de Thierenbach accueillera prochainement une Grande Messe Grégorienne, un événement exceptionnel qui promet de marquer les esprits par sa solennité et sa beauté.

Portée par les chants grégoriens, cette célébration offre une rare occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse d’une tradition musicale et liturgique millénaire. Dans le cadre majestueux de cette basilique historique, les participants pourront vivre un moment de recueillement et de grâce, où spiritualité et patrimoine s’unissent.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique sacrée, les fidèles et tous ceux qui souhaitent se laisser transporter par l’intemporalité de ces mélodies. .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 22 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grande Messe grégorienne Jungholtz a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller