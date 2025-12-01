Grande messe solenelle de Noël Turckheim
Grande messe solenelle de Noël Turckheim jeudi 25 décembre 2025.
Grande messe solenelle de Noël
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-25 10:30:00
2025-12-25
Messe de Noël
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
English :
Christmas Mass
German :
Weihnachtsmesse
Italiano :
Messa di Natale
Espanol :
Misa de Navidad
