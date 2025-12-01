Grande messe solenelle de Noël Turckheim

Grande messe solenelle de Noël

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-25 10:30:00

2025-12-25

Messe de Noël

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

English :

Christmas Mass

German :

Weihnachtsmesse

Italiano :

Messa di Natale

Espanol :

Misa de Navidad

