Grande nocturne à l’abbaye de Mortemer Lisors

D715 Lisors Eure

Grande nocturne d’Halloween le samedi 11 octobre à l’abbaye de Mortemer.

À la nuit tombée petits et grands pourront venir frapper à la porte de l’abbaye de Mortemer pour découvrir les frissons d’Halloween dans ce lieux mystérieux à l’atmosphère si étrange

Votre visite commencera par le palais abbatial éclairé aux chandelles ️ qui a été envahi depuis peu par de nouveaux habitants.

Ils se sont installés dans la salle à manger, dans les salons et diverses pièces que vous devrez traverser pour enfin accéder au musée des légendes.

Une fois les intérieurs explorés et si vous n’avez pas été emportés dans les limbes de Mortemer, vous pourrez partir à la découverte des extérieurs brumeux munis de votre lampe torche

Les ruines de l’église, le cloître, les étangs vous réservent également quelque surprises dissimulées dans la nuit noire.

Visite nocturne d’Halloween le samedi 11 octobre de 20h à 00h.

8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants

Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

N’oubliez pas vos lampes torches.

Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 20h à 21h25.

Renseignements: Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

Web: www.abbaye-de-mortemer.fr .

D715 Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 54 37 mortemer@orange.fr

