Grande paëlla à Eygalières Eygalières 13 juillet 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Grande paëlla à Eygalières Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13 19:30:00

2025-07-13

La Grande Paëlla revient à Eygalières pour le plaisir de vos papilles, dimanche 13 juillet, à partir de 19h30 !

Le dimanche 13 juillet se déroulera la mythique Paëlla des vétérans de l’Union Sportive Eygaliéroise !



Rendez-vous dans le village à partir de 19h30 !

Les artistes sur scène ainsi que les joueurs vous attendent nombreux et nombreuses !



Repas Paëlla + fromage + vin + dessert

Les tickets seront en vente dès la semaine du 23 juin dans les commerces suivants Épicerie Vival, Boulangerie, Brasserie Le Progrès, Café de la Place, Bistrot de la Gare (Mollégès)



Ne tardez pas car les places sont limitées ! .

Rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 45 84 77

English :

The Big Paëlla returns to Eygalières to delight your taste buds on Sunday 13 July from 7.30pm!

German :

Die Große Paella kehrt nach Eygalières zurück, um Ihren Gaumen am Sonntag, den 13. Juli, ab 19.30 Uhr zu verwöhnen!

Italiano :

La Grande Paëlla torna a Eygalières per deliziare il vostro palato domenica 13 luglio dalle 19.30!

Espanol :

La Grande Paëlla vuelve a Eygalières para deleitar su paladar el domingo 13 de julio a partir de las 19:30 h

