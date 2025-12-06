Grande paëlla du Téléthon Salle Malacrida Pélissanne
Grande paëlla du Téléthon Salle Malacrida Pélissanne samedi 6 décembre 2025.
Grande paëlla du Téléthon
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 12h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Dans le cadre du Téléthon, le Péli’rugby vous propose de partager une grande paëlla !
Pour clôturer la mâtiner de tournoi (M6, M8, M10 et M12), le club vous convie à une grande paëlla, dont les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon !
Pensez à réserver votre part ! .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68 ecolerugbyxv.pelissanne@gmail.com
English :
As part of the Telethon, Péli’rugby invites you to share a big paella!
German :
Im Rahmen des Telethon lädt Sie Péli’rugby zu einer großen Paëlla ein!
Italiano :
Nell’ambito di Telethon, Péli’rugby vi invita a condividere una grande paella!
Espanol :
En el marco del Teletón, Péli’rugby te invita a compartir una gran paella
L’événement Grande paëlla du Téléthon Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes