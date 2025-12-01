Grande Parade Be-Hop

Départ rue de la République Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Fresque de rue lumineuse, en mouvement, avec des saynètes chorégraphiques fixes, de la musique avec un répertoire sur bande-son et une musique originale.

Dans ce joyeux tourbillon, l’art se reflète dans la pop culture et la culture urbaine, comme un thermomètre de la vie en plein bouleversement. L’intelligence artificielle est passée de fiction à réalité et a chamboulé notre quotidien depuis les dernières décennies. Cette création débordante d’énergie part à la recherche des rêves et fantasmes de ceux qui voulaient franchir les frontières de l’imaginable à la conquête de la technologie. .

Départ rue de la République Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

L’événement Grande Parade Be-Hop Troyes a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne